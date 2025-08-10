وفاة طفلة في حادث مرور بمستغانم

توفيت طفلة، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث مرور مأساوي على مستوى الطريق المزدوج رقم 60، ببلدية واد الخير في مستغانم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة. مما أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 16 سنة، وإصابة شاب آخر يبلغ من العمر 19 سنة بجروح.

وقد قامت فرق الإسعاف بتقديم المساعدة اللازمة للشخص المصاب ونقله إلى المستشفى المحلي. بينما تم تحويل جثمان الطفلة المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث.