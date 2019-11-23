وفاة طفلة في ظروف غامضة بسطيف والإشتباه بلعبة مريم!

أمر وكيل جمهورية محكمة عين أزال في سطيف، بفتح تحقيق حول وفاة طفلة “ل.أ”، صاحبة 12 ربيعا، عثر عليها متوفية في ظروف غامضة بأحد دواوير بلدية عين أزال.

ويرجح مصدر “للنهار اون لاين”، أن دافع التحقيق وعرضها على التشريح من الطب الشرعي تعود إلى شكوك أم الضحية من وفاة الطفلة دون سابق إنذار، وهي تتمتع بكامل قدرتها العقلية والنفسية.

فيما ذهب مصدر آخر إلى أن الحديث يدور بين أوساط المنطقة إلى لعبة مريم أو الحوت الأزرق، والتي راح ضحيتها أزيد من 5 أطفال من نفس العمر في ظرف السنتين الفارطتين.

وإلى حين صدور نتائج التشريح من الطب الشرعي للوقوف على الأدلة المادية واستسقاء مزيد من التفاصيل حول ملابسات الوفاة، تبقى القضية للمتابعة.

وحسب نفس المصدر، عرفت نفس المنطقة، إنتحار زوج “26 ربيعا” قبل يومين، في قرية الزراية، بدوار الدكاكنة، بسبب خلاف عائلي مع زوجته، حيث شيع إلى مثواه الأخير عشية أمس.