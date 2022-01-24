وفاة طفلة وإصابة أخرى في حادث أليم بالبويرة

لقيت طفلة حتفها، وأصيبت أخرى في حادث أليم أثناء عملية السقي بجرار، في اولاد بوشية بالبويرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبويرة، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية، على الساعة 13 سا من أجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث، حسب ذات المصدر، في سحب محور الرابط بين الجرار وآلة السقي لطفلتين تبلغان من العمر 3 سنوات.

ووُجدت إحدى الطفلتين متوفية في عين المكان، والأخرى مصابة بعدة إصابات ولها بتر بالرجل، حيث تم تحويلهما إلى المستشفى.

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