وفاة طفلة وإصابة 19 آخرين بتسمم غذائي بالمدية

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 19 آخرين بتسمم غذائي، في المنطقة المعروفة ببئر بلعاوني ببلدية بئر بن عابد شرقي المدية.

وتعود حادثة التسمم الى ليلة أمس، أين تم احضار طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في حالة خرجة إلى مستشفى بني سليمان حوالي الساعة العاشرة مساءا .

ووصول 19 اخرون أغلبهم نساء واطفال تباعا حوالي الساعة الثانية صباحا الى ذات المستشفى وعليهم اعراض الاسهال والقيء وارتفاع الحرارة.

وحسب معلومات اولية فالسبب هو الوليمة التي أقامتها العائلة القاطنة بمنطقة بئر بلعواني ببلدية بئر بن عابد شرقي المدية ، الطفلة فارقت الحياة بعد تحويلها إلى مستشفى المدية .