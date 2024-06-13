وفاة طفلة وإصابة 5 أشخاص إثر حادث بالمسيلة

لقيت طفلة حتفها، وأصيب 5 آخرين بجروح، إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بقرية البويرة بلدية حمام الضلعة في المسيلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية حمام الضلعة على الساعة 13سا و17 دقيقة، في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة. مخلفا وفاة طفلة تبلغ من العمر 06 سنوات.

وكذا إصابة 05 أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم من 10سنوات إلى 64 سنة. تم إسعافهم ونقلهم إلى عيادة حمام الضلعة.