وفاة طفلة وإصابة 6 آخرين جراء احتراق سيارة بالمدية

بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت على مستوى مفترق الطرق واد البسباس، بلدية سيدي نعمان بولاية المدية، حيث أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 06 آخرين.   

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 08سا10د لأجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات صهريج. مخصص لنقل الغاز المميع، متبوع باحتراق السيارة، على مستوى مفترق الطرق واد البسباس، بلدية ودائرة سيدي نعمان.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة طفلة (01) تبلغ من العمر 08 سنوات، تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 06 أشخاص آخرين. من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 10 و40 سنة، بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

