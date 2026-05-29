وفاة طفلة وإصابة 6 أشخاص في حادث مُروع بخنشلة

توفيت طفلة، وأصيب 6 أشخاص آخرين، في حادث مرور وقع بعد زوال اليوم الجمعة، بالطريق المؤدي إلى عين البيضاء، ببلدية ودائرة خنشلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف سيارة.

وخلّف الحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 05 سنوات، وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة “منهم ضحيتين في حالة صدمة”.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل جثة الطفلة إلى مصلحة حفظ الجثث.

