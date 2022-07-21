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أخبار الجزائر

وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين إثر إنقلاب سيارة بسوق أهراس

بقلم نادية بن طاهر
وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين إثر إنقلاب سيارة بسوق أهراس
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لقيت طفلة حتفهما وأصيب 9 آخرون، اليوم الخميس، في حادث إنحراف وإنقلاب سيارة في ولاية سوق أهراس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في الولاية، وقع الحادث على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالطريق الوطني رقم 16 عند مدخل عين سينور.

كما تمثل الحادث، في إنحراف و إنقلاب سيارة من نوع بيجو 207، مخلفا وفاة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة.

بالإضافة إلى إصابة 9 أشخاص آخرين، من بينهم 5 أطفال لهم إصابات متفاوتة. وتم تحويل الضحايا في 3 سيارات إسعاف إلى المستشفى الجهوي سوق أهراس.

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