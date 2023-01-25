وفاة طفلة وإنقاذ 2 آخرين في حريق مسكن بوهران

لقيت طفلة تبلغ من العمر حوالي 3 سنوات في حريق اندلع داخل مسكن متكون من 3 غرف بالطابق الثالث لبناية قديمة النشأة بحس سان بيار في َوهران.

وحدات الحماية المدنية وفور إبلاغها بالحادث تنقلت إلى مكان الحريق أين تم إنقاذ طفل اخر يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات إلى جانب يبلغ من العمر حوالي 40 سنة تعرض لضيق في النفس تم إسعافه في عين المكان.

فيما تم تحويل جثة الطفلة الضحية التي تعرضت لحروق بكامل أنحاء الجسم نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.

كما تمكنت ذات العناصر من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الغرف والمساكن المجاورة له.