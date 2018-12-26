وفاة طفلة وتسمم عائلتها بعد تناولهم فطر مسموم ببومرداس

توفيت طفلة، وأصيبت عائلتها بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم فطر مسموم من نوع ” تريكو لوم تيقري”.

وحسب التعليمة الوزارية، الصادرة عن المديرية الولائية للتجارة ببومرداس، مصلحة حماية المستهلك، مكتب ترقية الجودة، تم تسجيل حالة تسمم غذائي، نتيجة تناول فطر مسوم ” تريكو لوم تيقري”.

وحسب ذات المصدر، أدى بإصابة عائلة بأكملها، والذي انجر عنه وفاة طفلة.

وأعلمت المديرية أن مصالحها، تقوم بعملية تحسيسية واسعة، لتفادي اقتناء واستهلاك هذا النوع من الفطر.

وعليه، دعت رؤساء الدوائر والمجالس البلدية، مد يد المساعدة من أجل تنفيذ محتوى التعليمة.