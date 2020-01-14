وفاة طفلة ووالدها اختناقا بالغاز بالبليدة

توفي صبيحة اليوم الثلاثاء، شخصان اختناقا بالغاز في البليدة حسب ما كشفته مصالح الحماية المدنية بذات الولاية.

وجاء في البيان، أن مصالح الحماية المدنية تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة السادسة صباحا من أجل حالة اختناق تعرضت لها عائلة من 3 أفراد.

وأضاف نفس المصدر،أنه تم العثور على الأب33سنة وبنته4سنوات متوفيان، أما الأم25سنة فكانت في حالة إغماء تم نقلها نحو مستشفى ابراهيم تيريشين فابور سابقا.

هذا وتعود الأسباب الأولية لتسرب الغاز من سخان الماء المزود من قارورة غاز بوتان المتواجد داخل حمام المنزل والمدفأة المزود بغاز البوتان المتواجدة داخل غرفة النوم.