وفاة طفلة و اختناق والديها اثر تسرب للغاز بتلمسان !

شهدت ​دائرة سيدي الجيلالي جنوب ولاية تلمسان ليلة أمس، حادثة تسرب مميتة للغاز القاتل داخل شقة تابعة لسكنات فرقة الدرك الوطني الكائنة بسيدي الجيلالي.

وأكدت مصادرنا أن الحادثة جرت على إثر أخذ حمام منزلي قبل أن يتحول الأمر الى كابوس حقيقي بعدما تسبب الأمر في تسرب غاز احادي اوكسيد الكربون، حيث أفضى ذلك الى اختناق ثلاثة أفراد من العائلة المذكورة و يتعلق الأمر بدركي و زوجته و طفلتهما ذات ست سنوات.

و بعد التفطن لحادث التسرب تدخلت مصالح الدرك رفقة الحماية المدنية، أين تم اجلاء المصابين على جناح السرعة باتجاه مستشفى دائرة سبدو و نظرا لخطورة إصابة الطفلة توفيت الأخيرة متأثرة بمضاعفات الاختناق، بينما قدمت الاسعافات الضرورية لوالدتها و التي استدعت خطورة وضعها هي الأخرى تحويلها على مستشفى دائرة سبدو.

هذا و تجدر الإشارة الى أن هذه الحادثة المأساوية سبقها منذ أيام حادث آخر نتج عن تسرب الغاز القاتل داخل شقة سكنية تقع في حي بوجليدة بتلمسان و الذي تسبب في اختناق خمسة افراد من عائلة واحدة، ويتعلق الأمر بثلاث نساء و طفلين تم تحويلهم على استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي و هناك استقر وضعهم بعد تلقي الإسعافات الضرورية .