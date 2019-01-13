وفاة طفلتين من عائلة واحدة إختناقا بالغاز في الوادي

لقيت اليوم الأحد، طفلتين من نفس العائلة، حتفيهما بحي 18 فيراير ببلدية جامعة الولاية المنتدبة المغير ولاية الوادي اختناقا بالغاز حسب المعلومات الاولية.

الضحيتان تبلغان من العمر سنة ونصف، وأربع سنوات على التوالي.

أين تفاجأت العائلة بعدم حركتهما أثناء النوم بداخل الغرفة، وهو ما أدى الى تدخل الحماية المدنية التي حملت الضحايا إلى الاستعجالات الطبية بمؤسسة الاستشفائية سعد دحلب بجامعة، والتي أكدت وفاتهما.

كما تم نقل الجثتين للمصلحة التشريح بعاصمة الولاية لتأكيد إختناق بالغاز من عدمه.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث المميت.

في حين، قام الوالي المنتدب بالحضور لعين المكان وتعزية الابوين في مصابهم.