وفاة طفلتين وإصابة شخصين في حادث مرور بمسعد

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بمسعد مساء اليوم في حدود الساعة 15 سا و 39 د لأجل حادث مرور .

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع بيجو 406 بالطريق الولائي رقم 189 نقطة الكيلومترية 43.

وخلف وفاة ضحيتين من جنس انثى تبلغان من العمر 12 سنة و 10 سنوات واصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 30 سنة و 70 سنة لهما اصابات مختلفة .

تم تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهما الى مستشفى مسعد. فيما تم تحويل الضحيتين المتوفيتين الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.