وفاة طفلين إثر انهيار جدار في أدرار

وفاة طفلين إثر انهيار جدار في أدرار
لقي طفلان حتفهما، اليوم الخميس، بعد انهيار جدار عليهما بطول 7 أمتار، في قصر تيلولين لمرابطين، ولاية أدرار.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة “تدخلت على الساعة 12 سا 14 دقيقة إثر حادث إنهيار جدار على طفلين بطول 7 أمتار. بالمكان المسمى قصر تيلولين لمرابطين، بلدية ان زغمير و دائرة زاوية كنتة”.

الضحيتين من جنس ذكر يبلغان من العمر  7 سنوات تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

