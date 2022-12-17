وفاة طفلين إثر حريق شب في عمارة بباتنة

لقي طفلين حتفهما، اليوم السبت، في حريق شب بشقة في الطابق الأرضي لعمارة في ولاية باتنة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، توفي طفلين، في حريق شب بالطابق الأرضي لعمارة تقع في حي 1000 مسكن ببلدية بريكة.

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وفاة شخص إختناقا بالغاز في البوني بعنابة

فيما لقي شخص حتفه اليوم السبت، إثر تعرضه للإختناق بالغاز المنبعث من مدفأة داخل مسكن في بلدية البوني بعنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وجد الضحية وهو متوفي إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

ووقع الحادث، داخل مسكن في طور الإنجاز بحي الشابية في بلدية البوني بولاية عنابة.