وفاة طفلين إختناقا بالغاز في ڨمار بالوادي

لقي طفلين حتفهما اليوم الثلاثاء اختناقا بالغاز داخل منزلهم بحي الباب الغربي بلدية ڨمار بولاية الوادي.

وحسب مصادرالنهار اونلاين فإن الأخوين البالغان من العمر 3 و6 سنوات وأثناء عودة الاهل وجدا متوفين في عين المكان.

التحقيقات الأولية كشفت أن الاخوين ،توفيا اختناقا، أين تم اكتشاف احتراق أجزاء من ملابس محترقة في احد زوايا المنزل وعلبة الكبريت بالقرب منها

الاختناق سببه الدخان من الحريق في أجزاء من الغرفة التي لم تحترق بالكامل حسب مصدر الحماية المدنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لتحويل الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث.