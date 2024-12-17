وفاة طفلين تسمما بالغاز في تلمسان
بقلم طاهر عين وزان
توفي طفلين، إثر تعرضهما لحادث إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بمنزل وسط مدينة زناتة في تلمسان.
وحسب مصالح الحماية المدنية، تعرض 3 أشخاص من عائلة واحدة، ليلة أمس، للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.
وخلف الحادث، وفاة طفلين، الأول من جنس ذكر يبلغ من العمر 4 سنوات، والضحية الثانية من جنس أنثى تبلغ من العمر سنتين.
وتوفي الطفلان بالمستشفى، فيما تقبع الأم البالغة من العمر 27 سنة بالمستشفى بعد فقدانها الوعي، إثر حادث الإختناق.
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