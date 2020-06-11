وفاة طفلين شقيقين بعد سقوطهما في بئر فلاحي بالوادي

إهتز الشارع المحلي بولاية الوادي على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها أخوين في عمو الزهور غرقا داخل بئر فلاحي.

وقد لقي الطفلين الاخوين المعتصم بالله وعبدالغفور 4و7سنوات على التوالي حتفهما بعد سقوطهما داخل بئر مخصص للفلاحة باحد المزارع في المكان المسمى عين الشوشة التابعة لدائرة جامعة.

وحسب مصادر للنهار فان الطفلين كان بالقرب من البئر أين تعرص الطفل الأصغر للسقوط داخل البئر بعدعة مباشرة قفز الأخ الأكبر لانقاضه ليلقيا حتفهما غرقا داخله.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث المميت.