وفاة طفلين غرقا داخل مجمع مائي في الطارف

توفي طفلان غرقاً داخل مجمع مائي بولاية الطارف، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لانتشال جثتي الضحيتين وتحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في تمام الساعة 16:00 مساءً، من أجل عملية انتشال داخل مجمع مائي بالمكان المسمى “عين أعلام”. حيث سارعت الوحدات المختصة وفرق الغطس إلى عين المكان فور تلقي البلاغ للقيام بعملية التدخل والبحث.

وخلف الحادث وفاة طفلين من جنس ذكر، يبلغان من العمر 11 و14 سنة. حيث جرى تحويلهما من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث التابعة للمستشفى المحلي.