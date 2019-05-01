وفاة طفلين غرقا في حاجز مائي لمستثمرة فلاحية بالبليدة

لقي طفلين حتفهما غرقا، اثر سقوطهما داخل حاجز مائي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار وعرضه 15 مترا يُستعمل للسقي، تابع لاحد المستثمرين الفلاحين، بمنطقة بن صالح التابع لبلدية وادي العلايق بالبليدة

حيث تّم نقل جثة الضحيتان من طرف المواطنين، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون.

الحادث وقع بعد اختفاء كل من الطفل سمير رزاني البالغ من العمر 3 سنوات وابنة عمته بلعيش مريم 4 سنوات لأكثر من 3 ساعات عن الانظار.

قبل أن يجدهما أحد الجيران جثة هامدة داخل حوض مائي قرب منزلهما.

السكان قاموا بالاحتجاج وطالبوا من ولاية البليدة التدخل لغلق الحاجز المائي لما اصبح يشكلوه من خطر حقيقي على أبنائهم.

بالإضافة إلى خطر الأمراض معدية على اعتبار وجود حيوانات ميتة داخل الجاجز مائي وتحللها داخل المياه.

التي يتّم سقي بها الأشجار المثمرة مما يشكل خطر على المستهلك وسكان المنطقة.

من جهتها، فتحت مصالح الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بوادي العلايق تحقيقا في الحادث .