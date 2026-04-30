وفاة طفلين غرقًا في بركة مائية بالأبيض سيدي الشيخ

لقي طفلان مصرعهما، مساء اليوم، في حادث غرق مأساوي بولاية الأبيض سيدي الشيخ. بعد سقوطهما في بركة مائية بمنطقة العقلة (واد القبلي).

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 18:10، إثر تلقيها نداء استغاثة يتعلق بغرق طفلين داخل بركة مائية.

وعلى الفور، تم تسخير فرق الإنقاذ التي باشرت عملية البحث وتمكنت من انتشال الضحيتين اللذين يبلغان من العمر 11 سنة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الحادث خلّف وفاة الطفلين، تم تحويل جثمانيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخّرت الحماية المدنية لهذا التدخل سيارة إسعاف وشاحنة إنقاذ، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.