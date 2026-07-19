وفاة طفلين وإصابة إمرأة إثر انهيار جدار مسكن بتمنراست
بقلم أمينة داودي
لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر بجروح متفاوتة اليوم الأحد، إثر انهيار جدار مسكن بولاية تمنراست.
وتدخلت وحدات الحماية المدنية اليوم على الساعة 6 سا و50 د. من أجل حادث انهيار جدار إسمنتي داخل منزل متكون من ثلاث غرف بحي السلام بلدية ودائرة تمنراست.
خلّف الحادث وفاة طفلين بعين المكان يبلغان من العمر 1 و6 سنوات تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة إمرأة تبلغ من العمر 40 سنة على مستوى الرجل، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية وتم نقلها إلى المستشفى المحلي.
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