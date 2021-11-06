وفاة طفلين وإصابة 7 اخرين إصطدام سيارتين بأدرار

توفي طفلين فيما أصيب 7 أخرين في حادث إثر إصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تشاركان في إحتفال بحفل زفاف بولاية أدرار . وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث خلف وفاة طفلين وإصابة 7 أخرين بجروح متفاوة الخطورة تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بتسابيت. فيما لا تزال العملية مستمرة.

من جهتها قدم أسرة الحماية المدنية تعازيها لعائلات الضحايا كما تتمنى الشفاء لجميع المصابين. ووجه نداء لمسعملي المركبات تدعوهم الى التعقل و الإحتفال بطريقة هادئة حفاظا على الأرواح و الممتلكات.