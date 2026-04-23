وفاة طفلين وإصابة 9 أشخاص إثر احتراق شقة بوهران

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 آخرين بجروح متفاوتة إثر اندلاع حريق داخل شقة بولاية وهران.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 23 ساو 33د من أجل إخماد حريق شب في شقة بالطابق الأول لعمارة سكنية تتكون من (ط.أ+05) ، بحي لاسيرا 2500 مسكن ،بلدية و دائرة وادي تليلات.

تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة ،مع تسجيل اختناق 11 شخصا من كلا الجنسين لهم ضيق في التنفس ،من بينهم طفلين حالتهما حرجة “يبلغان من العمر 04 و 07 سنوات. حيث فارقا الحياة لاحقا في المستشفى ، فيما قدمت الإسعافات اللازمة للبقية بعين المكان وتم إجلاؤهم للمستشفى المحلي.