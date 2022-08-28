وفاة طفل افترسته ضباع بعد اختفائه في غابة “الناظورة” بتيارت!

شيعت، عصر أمس، في مقبرة “سي صحراوي” ببلدية “سي عبد الغني” في تيارت، جنازة الطفل “بوخاتم أحمد”، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي اختفى منذ أكثر من شهر في غابة تقع بالقرب من منطقة ريفية تقطن فيها عائلته، وشهدت الجنازة حضور والي الولاية وجمع كبير من المشيّعين.

وكانت أنباء قد تحدثت في وقت سابق، أن الطفل “أحمد بوخاتم” راح ضحية هجوم من ضباع مفترسة في الغابة التي اختفى فيها.

وعلم من مصادر مطلعة، بأن نتائج تحاليل الحمض النووي “ADN” بالمعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني، أثبتت أن بقايا العظام التي عثر عليها تعود للطفل الذي اختفى منذ أكثر من شهر، وشرعت حينها مختلف المصالح الأمنية، من الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي وعناصر الشرطة والحماية المدنية وأعوان الغابات، بالإضافة إلى عدد كبير من السكان من مناطق مختلفة، في عملية بحث واسعة استمرت لأسابيع، قبل أن يتم العثور على بقايا ملابسه ونعله وعظام تم نقلها من طرف عناصر الدرك الوطني للتحقق منها، قبل أن يتأكد رسميا، أمس، أنها للطفل “أحمد بوخاتم”، الذي سبق لـ “النهار” وأن تطرقت لموضوعه عدة مرات.

وحسب ذات المصدر، فإن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة أسباب الوفاة وملابساتها الحقيقية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ندوة صحافية من الجهة المختصة لكشف تفاصيل الحادثة.