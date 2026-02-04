وفاة طفل..انهيار جدران وسقوط أعمدة إثر التقلبات الجوية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 13:00 سا.

ففي ولاية غليزان بالتحديد بلدية بني زنطيس، تم العثور على جثة طفل على حافَة وادي الروايحية تم نقله إلى المستشفى المحلي. كما تم إسعاف ونقل شخص مصاب على مستوى الرأس إثر سقوط صفائح ألمنيوم بسبب الرياح في ولاية عين تموشنت.

وفي ولاية تلمسان بالضبط بلدية الرمشي، سجلت الحماية سقوط عمود كهربائي بحي سيدي أحمد دون تسجيل خسائر بشرية. وسقوط جزئي لجدار مسكن على سيارة مما تسبب في تحطمها جزئيًا بحي أوزيدان، بلدية شتوان دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم بولاية الشلف، امتصاص مياه الأمطار من داخل 7 محلات تجارية ومسكن بحيي الرمالي ولاكاف بلدية عين مران.

وبولاية المدية، تم تسجيل انهيار جزئي لجدار خارجي لمسكن بالمكان المسمى ذراع السبيطار بلدية البرواقية. وسقوط شجرة وَسْط المدينة دون تسجيل خسائر بشرية. وتقديم المساعدة لعشرة أشخاص لعبور جسر بسبب ارتفاع منسوب واد بوكموري بلدية عزيز.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور