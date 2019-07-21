وفاة طفل بشظايا بارود أثناء احتفالات فوز  الخضر بباتنة

لقي طفل ذو خمس سنوات من العمر مصرعه، أصيب بشظايا بارود أثناء الإحتفالات بالتتويج القاري، في حي كشيدة بباتنة.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الضحية وبعد إعلان الحكم الكاميروني “أليوم نيانت” نهاية المباراة وتتويج الخضر رسميا بالنجمة الثانية.

حيث خرج ككل الجزائريين يعبر عن فرحته بالإنجاز، أين وقف يتفرج على بعض الأنصار الذين كانوا يحتفلون بالبارود.

أحد طلقات البارود تطايرت شظاياها لتتوجه إليه مباشرة ما خلفت له إصابات على مستوى الرأس، وفقا لذات المصادر.

ليتم تحويل الطفل مباشرة نحوى الإستعجالات بالمستشفى الجامعي، ليحُوّل إلى قسم الإنعاش، أين وافته المنية متأثرا بتلك الشظايا التي اخترقت رأسه.