وفاة طفل بصعقة كهربائية بالوادي

لقي الطفل عبد النور، البالغ من العمر 14 سنة،الساكن بحي النهضة المعروف بحي (الضبايا) ببلدية الرقيبة، شمال الوادي، حتفته إثر صعقة كهربائية أردته قتيلا .

وفتحت عناصر الدرك تحقيقا في الحادث، الذي يعد الثامن خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يطرح علامات الاستفهام حول انتشار هذه الوفيات .

وتعد الصعقة الكهربائية، السبب الكبير في مثل هذه الحوادث المميتة،وذلك جراء انتشار كوابل الموت، التي تغزو النسيج العمراني وتزود المزارع بهذه الطاقة ،والتي باتت تشكل هاجس وخطر غير مسبوق على الساكنة

وهي تنتشر في كل القرى والمداشر الولاية والتي لم تواكبها السلطات بتوسيع الشبكة الكهربائية للسكان أو توفير الأعمدة الكهربائية، التي تواكب النهضة الفلاحية التي تعرفها الولاية وطنيا .