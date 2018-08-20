وفاة طفل بصعقة كهربائية بدرقانة في العاصمة

✔️ عاجل وفاة طفل عمره 15 سنة في درقانة بصعقة كهربائية ⚡⚡ عند تسلقة عمود كهربائي في درقانة في حدود الساعة 18.00 مساءا 😰😰

✔️ عاجل وفاة طفل عمره 15 سنة في درقانة بصعقة كهربائية ⚡⚡ عند تسلقة عمود كهربائي في درقانة في حدود الساعة 18.00 مساءا 😰😰

Publiée par ‎Ennahar TV Live النهار تي في مباشر‎ sur Lundi 20 août 2018