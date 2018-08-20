وفاة طفل بصعقة كهربائية بدرقانة في العاصمة

لقي مساء اليوم الاثنين طفل يبلغ من العمر 15 سنة مصرع اثر تعرضه لصعقة كهربائية في غابة درقانة شرق العاصمة.
وحسب المعلومات التي تحصل النهار اونلاين عليها فان تعرض لصعقة كهربائية عند تسلقه عمود كهربائي ذو كهرباء عالية.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية لانتشال جثة الضحية فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.
✔️ عاجل وفاة طفل عمره 15 سنة في درقانة بصعقة كهربائية ⚡⚡ عند تسلقة عمود كهربائي في درقانة في حدود الساعة 18.00 مساءا 😰😰
✔️ عاجل وفاة طفل عمره 15 سنة في درقانة بصعقة كهربائية ⚡⚡ عند تسلقة عمود كهربائي في درقانة في حدود الساعة 18.00 مساءا 😰😰
Publiée par Ennahar TV Live النهار تي في مباشر sur Lundi 20 août 2018
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