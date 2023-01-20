وفاة طفل بصعقة كهربائية في مستغانم

لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات حتفه بصعقة كهربائية بدوار اللوزة في بلدية فرناكة بمستغانم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تدخلت اسعافات الحماية حوالي منصف نهار اليوم الجمعة في هذا الحادث.

هذا وتم تحويل جثة الطفل إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

وفاة شخص وإصابة 8 أخرين في حادث مرور بالنعامة

كما لقي شخص حتفه، وأصيب 8 آخرين، في حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الجمعة في ولاية النعامة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت اسعافات الحماية من أجل حادث مرور تمثل في إنحراف تبعه إنقلاب لسيارة أجرة.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بالطريق الإجتنابي للوزن الثقيل ببلدية النعامة.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان، وإصابة 8 آخرين بجروح، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.