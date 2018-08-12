وفاة طفل بصعقة كهربائية نتيجة التقلبات الجوية بغرداية

لقي طفل يبلغ من العمر 16 سنة، اليوم الأحد، حتفه إثر صعقة كهربائية أودت بحياته، بعدما لامس التيار الكهربائي الذي يربط مضخة المياه المتساقطة نتيجة الأمطار.

و تم نقل الطفل إلى عيادة الضاية بن ضحوة، ليتم بعدها نقل جثمانه إلى مستشفى ترشين ابراهيم من أجل تشريح الجثمان.

و لقى خبر وفاة الطفل، حزن كبير وسط سكان بلدية الضاية بن ضحوة، الذين عاشوا ليلة سوداء بسبب التقلب الجوي.

سقوط أعمدة الكهرباء تطلب تدخل فرق من مؤسسة سونالغاز والحماية المدنية التي أعلنت حالة تأهب.

و يعرف عن الطفل المتوفى و المدعو “إبراهيم. خ” ارتياده المساجد والمدارس القرئانية بالمنطقة.