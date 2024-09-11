وفاة طفل بعد تعرضه لعضّات كلب ضال في تبسة

توفي الطفل “عبد النور صدار” البالغ من العمر أربع سنوات، إثر تعرضه لهجوم من كلب ضال في حي المركب الرياضي الجوارى الشريعة ولاية تبسة.

تعود تفاصيل الحادث إلى يوم 20 أوت، عندما تعرض الطفل “عبد النور” لعضة كلب ضال تسببت في إصابات خطيرة في وجهه. ووفقا لشهادات شهود العيان قام أحد الجيران بانقاذ الطفل بسرعة ونقله إلى مستشفى الشريعة. و نظرا لخطورة حالته، تم تحويله إلى مستشفى عنابة لتلقي العناية اللازمة وخياطة الجرح.

على الرغم من العلاج الذي تلقاه، تدهورت حالة الطفل بعد نحو عشرين يومًا. مما استدعى نقله مرة أخرى إلى المستشفى في حالة حرجة. ليتوفي الطفل أثناء نقله إلى مستشفى عنابة لتلقي العلاج.