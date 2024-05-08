وفاة طفل بعد نسيانه داخل سيارة لنقل التلاميذ

فارق طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، الحياة، داخل سيارة، بعد نسيانه فيها وإغلاقها وتركه هناك لفترة من الزمن.

ووقعت الحادثة، بإحدى مناطق إمارة الشارقة، في الإمارات، حيث أوقفت السائقة المركبة بجوار المدرسة وأوصدتها دون التأكد من خلوها، وذهبت مع زوجها. وعند موعد خروج الطلبة وجدت الطفل قد فارق الحياة داخل المركبة.

وحذرت القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة أولياء أمور الطلبة من خطورة التعاقد مع سائقين غير مرخص لهم بنقل الأبناء من وإلى المدارس.

وأفادت بأنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، ظهر يوم الثلاثاء، يفيد بوفاة طفل داخل سيارة بإحدى مناطق إمارة الشارقة.

وبانتقال الفرق المعنية والتحقيق في ملابسات الحادثة، تبين أن أحد أولياء الأمور من الجنسية الآسيوية تعاقد مع إحدى السائقات لنقل أبنائه إلى المدرسة.

وعند وصولهم، نزل الجميع باستثناء طفل يبلغ من العمر 7 سنين، وأوقفت السائقة المركبة بجوار المدرسة وأوصدتها دون التأكد من خلوها، وذهبت مع زوجها. وعند موعد خروج الطلبة وجدت الطفل قد فارق الحياة داخل المركبة.

كما دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء الأمور إلى استخدام الحافلات المدرسية المخصصة لنقل الأطفال. والتي يتوافر بها كافة وسائل الأمن والسلامة. وتخضع لمتابعة مستمرة من الجهات المسؤولة.

أو قيام ولي الأمر بنفسه بنقل أبنائه إلى المدرسة، فهو أحرص على توفير العناية الكاملة وتوفير أقصى درجات الأمان لهم.

كما حذرت من خطورة التعاقد مع سائقين غير مرخص لهم لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على حياة أبنائهم. نظرا لجهلهم بإجراءات السلامة التي تفرضها السلطات المختصة.