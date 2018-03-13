وفاة طفل تحت عجلات شاحنة بالكاليتوس في العاصمة

لقي مساء اليوم الثلاثاء طفل يبلغ من العمر عامين ونصف حتفه بعد أن دهسته شاحنة ببلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة.

وأوضحت الحماية المدنية، أن الحادث وقع حدود الساعة السابعة مساءا بحي 1600 مسكن بالكاليتوس، تمثل في دهس شاحنة لطفل .

ما أدى إلى وفاة الضحية في عين المكان، وقد نقله لمصلحة حفظ الجثث.

وأضاف ذات المصدر أن الطفل كان برفقة أحد أقاربه عند وقوع الحادث.

كما صرح شهود عيان أن سائق الشاحنة عاد بمركبته الى الخلف دون أن يلحظ الصبي.

من جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف هذا الحادث.