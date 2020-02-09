وفاة طفل دهسا ببلدية عين ياقوت في باتنة

تدخلت الحماية المدنية لولاية باتنة، على إثر حادث مرور مميت تمثل في دهس شاحنة من نوع (JAC) لطفل صغير أثناء رجوعها إلى الخلف.

ووقع الحادث في حدود الساعة السادسة والنصف مساء، بالمكان المسمى قرية ذراع بولطيف- ثنية سعيدة، ببلدية عين ياقوت، دائرة المعذر.

وخلف الحادث الأليم وفاة الطفل، البالغ من العمر 3 سنوات في عين المكان.

وتم نقل جثة الطفل من طرف الإسعافات إلى العيادة المتعددة الخدمات عين ياقوت.

وبعدها تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الإستشفائي الجامعي باتنة، بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بمعية أفراد الدرك الوطني.