وفاة طفل دهسا تحت عجلات سيارة بوهران

لقي طفل حتفه، في حادث دهس سيارة على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 03 (الباهية نحو جمال الدين) ، بلدية و دائرة وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث دهس سيارة لشخص. بالطريق الاجتنابي رقم 03 (الباهية نحو جمال الدين) ، بلدية و دائرة وهران.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة طفل، يبلغ من العمر 12 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران.

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