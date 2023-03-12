وفاة طفل دهسته سيارة في ميلة

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات حتفه، إثر تعرضه لحادث دهس من طرف سيارة في بوحاتم بميلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوحاتم في هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في دهس سيارة تجارية من نوع “رونو ماستر” لطفل بالطريق الوطني رقم 100 بحي تارماست ببلدية ودائرة بوحاتم.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفل “ع.و” والذي يبلغ من العمر 06 سنوات، وهو تلميذ بالسنة الأولى ابتدائي.

حيث حول من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى العيادة المتعددة الخدمات ببوحاتم.