وفاة طفل دهسته شاحنة في المسيلة

لقي طفل حتفه، إثر اصطدام شاحنة به، على مستوى طريق اشبيليا وسط مدينة المسيلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدينة بالمسيلة على الساعة 14 سا لاجل هذا الحادث.

وخلف الحادث وفاة طفل عمره 10 سنوات، تم نقله من طرف اسعافات نحو مستشفى الزهراوي.

عنابة: مصرع 3 أشخاص في إصطدام سيارة بشجرة

كما لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب آخر، إثر حادث إنحراف سيارة تبعه إصطدام بشجرة بالطريق الوطني رقم 44 بمنطقة العايب عمار، ببلدية برحال في عنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد ‏تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لولاية ‎عنابة. على الساعة 10 و30 دقيقة، على إثر ‎هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في إنحراف سيارة تبعه إصطدام بشجرة بالطريق الوطني رقم 44 بمنطقة العايب عمار، في بلدية برحال.

وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة شخص تم إسعافه ونقله للمستشفى المحلي.

إصابة 14 شخصا في اصطدام حافلتين بسكيكدة

كما أصيب 14 شخصا، في حادث اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين وسيارة نفعية، وقع اليوم الأربعاء على الساعة 11 و40 دقيقة بسكيكدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لسكيكدة، على إثر ‎حادث مرور.

ويتمثل الحادث في إصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين وسيارة نفعية، بالمكان المسمى ديار الزيتون، ببلدية عزابة.

كما خلف الحادث إصابة 14 شخص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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