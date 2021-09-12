وفاة طفل سقط من الطابق الخامس لعمارة في تيارت

لقي طفل يبلغ من العمر 13 سنة، حتفه، اليوم الأحد، بعد سقوطه من الطابق الخامس لعمارة في تيارت.

وتدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، ظهر اليوم، لأجل هذا الحادث والذي وقع على مستوى حي 80 سكن ببلدية ملاكو.

وسقط الطفل من الطابق الخامس لعمارة، مما أدى إلى وفاته بعين المكان.

وتم نقل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مستشفى يوسف دمرجي.

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