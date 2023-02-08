وفاة طفل صدمته شاحنة في قسنطينة

توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، إثر حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء بحي بودراع صالح في قسنطينة.

وحسب مديرية الحماية المدنية للولاية، تدخل في هذا الحادث، اسعافات الحماية المدنية للمركز المتقدم البوليقون ووحدة سيساوي بلدية قسنطينة.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة بشخصين، مما تسبب في وفاة طفل يبلغ عمره 4 سنوات. بالإضافة إلى إصابة مشخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 30 سنة لها إصابة بالرجل.

وتم اسعاف المصابة ونقلها من طرفنا الى المستشفى الجامعي.