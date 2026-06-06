وفاة طفل غرقا بالمنطقة الصخرية كاب روسو شرق وهران

لقي زوال اليوم طفل يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه غرقا بالمنطقة الصخرية “كاب روسو” التابعة إقليميا لبلدية بئر الجير شرق ولاية وهران.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية مدعومة بفرقة الوحدة البحرية إثر تلقيها بلاغا يفيد بوجود شخص مفقود في البحر. وبعد عمليات بحث وتمشيط مكثفة، تمكن أعوان الإنقاذ من انتشال جثة الضحية من عرض البحر.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لوهران، فيما سخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية معتبرة لإنجاح عملية البحث والانتشال تمثلت في ستة غطاسين محترفين وزورقين نصف صلبين وسيارة إسعاف.