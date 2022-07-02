وفاة طفل غرقا بوادي جر في البليدة 

تمكنت فرقة الغطاسين للحماية المدنية لولاية البليدة من انتشار جثة طفل يبلغ من العمر 10سنوات من وادي وجر غرب البليدة. كما ينحدر الضحية من ولاية عين الدفلى والذي كان يقضي عطلته عند خاله بمنطقة وادي وجر قبل أن يغرق بالوادي.

وحسب شهود عيان لنهار أن طفل اختفى من دار خاله، قبل أن يتم العثور عليه ميتا داخل الوادي. ومن جهتها مصالح الحماية المدنية بوادي جر قامت بنقل جثة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون.

كما قامت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي جر بفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لوفاة الطفل أو تأكيد وفاته غرقا. للإشارة الحادث يعتبر الرابع الذي تم تسجيل فيه وفاة 5اطفال بأودية الولاية منذ بداية الصيف.