وفاة طفل غرقا في بركة مائية بالشلف

توفي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، صباح اليوم السبت، غرقا، إثر سقوطه في بركة مائية، بمنطقة العبادلة في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تنقلت فرق الحماية، إلى مكان الحادثة، لتباشر عملية البحث عن الضحية. ليتم انتشال الضحية، وكان قد فارق الحياة.

وينحدر الضحية، من نفس المنطقة، في ما تبقى ظروف الحادثة غامضة.

أين باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها، لمعرفة ملابسات الحادثة، وتم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.