وفاة طفل غرقا في بركة مائية ببشار

توفي طفل غرقاً في بركة مائية تقع على مستوى واد تغليين ببلدية بشار، وذلك تزامناً مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية بشار، تدخلت إسعافات المركز المتقدم “الدبدابة” اليوم السبت، في حدود الساعة 11:58 صباحاً. من أجل انتشال الضحية التي وُجدت جثة هامدة داخل البركة المائية.

وأسفر الحادث الأليم عن وفاة طفل يبلغ من العمر 06 سنوات، حيث تم انتشاله ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وعلى إثر هذه المأساة، جددت مصالح الحماية المدنية نداءها للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر. خاصة في فترات تساقط الأمطار. وتكثيف مراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من الأودية والبرك والمجمعات المائية التي تشكل خطراً حقيقياً على حياتهم بسبب الأوحال والانزلاقات المفاجئة.