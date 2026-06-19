وفاة طفل غرقا في بركة مائية بتلمسان

توفي طفل يبلغ من العمر 11 سنة غرقاً، صبيحة اليوم الجمعة، داخل بركة مائية بالمكان المسمى “واد الفحص” ببلدية ودائرة بني سنوس في ولاية تلمسان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في غرق طفل (من جنس ذكر). حيث تدخلت وحدات الإسعاف والإنقاذ في حدود الساعة الحادية عشرة و43 دقيقة صباحاً، لانتشال الضحية.

ونجحت إسعافات الحماية المدنية في انتشال جثة الطفل الغريق في تمام الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة. ليتم إجلاؤها ونقلها مباشرة إلى المستشفى المحلي.

وقد سخرت المصالح العملياتية لهذا التدخل شاحنة إنقاذ وسيارة إسعاف.