وفاة طفل غرقا في بركة مائية بولاية ميلة

توفي الطفل، بوبيادة عبد الحميد، المدعو”ميدو”، يبلغ من العمر 14 سنة، غرقا في بركة مائية، ببلدية شلغوم العيد، بولاية ميلة.

وقد تقدم والي ميلة، بتعازيه، لعائلة الضحية، راجيا من الله عزوجل ان يتغمده برحمته الواسعة و ان يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان.

ودعا جميع أسر ولاية ميلة بضرورة اتخاذ الحيطة و الحذر، وتحسيس أبنائهم بضرورة الامتناع عن السباحة في البرك و المسطحات المائية والسدود و الوديان.