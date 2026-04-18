وفاة طفل غرقًا بوادي يسر في البويرة

لقي طفل يبلغ من العمر 14 سنة مصرعه غرقًا، زوال اليوم، بوادي يسر على مستوى قرية أولاد عيسى، ببلدية ودائرة الأخضرية، التابعة لولاية البويرة، في حادثة مأساوية أعادت إلى الواجهة مخاطر السباحة في المجاري المائية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنها تدخلت في حدود الساعة 15:16، إثر تلقيها بلاغًا يفيد بوجود غريق، حيث تم تسخير فرقة الغطاسين مدعومة بشاحنة إنقاذ وسيارة إسعاف لمباشرة عملية البحث.

وبعد حوالي نصف ساعة من عمليات التمشيط، تمكنت الفرق المتدخلة من انتشال جثة الضحية في حدود الساعة 15:49، ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.