وفاة طفل غرقًا في سد بولاية عين الدفلى

لقي طفل في الرابعة عشرة من عمره مصرعه غرقًا، اليوم، داخل سد “أولاد ملوك” ببلدية زدين، دائرة الروينة. في ولاية عين الدفلى،

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة الواحدة وعشر دقائق زوالًا. عقب تلقيها بلاغًا يفيد بغرق طفل داخل السد.

وعلى الفور، تم تسخير فرق متخصصة في الإنقاذ، مدعومة بثلاثة غطاسين، وشاحنة إنقاذ، وسيارتي إسعاف.إضافة إلى سيارة اتصال، من أجل مباشرة عمليات البحث.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت فرق الغطس من انتشال جثة الضحية. الذي وُجد متوفيًا بعين المكان. وقد تم تحويل الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.