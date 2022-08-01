وفاة طفل في إنقلاب سيارة بتمنراست

لقي طفل يبلغ من العمر 11 سنة حتفه، في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، بإتجاه منطقة تغهوهاوتفي في ولاية تمنراست.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في الولاية، فقد تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تمنراست في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة نفعية من نوع دايهاتسو. وأسفر الحادث عن وفاة طفل في عين المكان يبلغ من العمر 11 سنة.

وقد تم التكفل بالضحية في عين المكان ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست.

وتم تسخير شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف للتدخل في هذا الحادث.

هذا وتدعو مصالح الحماية المدنية، جميع السائقين إلى إحترام قانون المرور و الرفع من درجة الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.